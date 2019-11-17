Матвиенко сообщила, что дата визита Путина на Кубу еще не определена

Дата визита президента России Владимира Путина на Кубу пока не определена и будет зависеть от графика его работы. Об этом сообщила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, которая находится с официальным визитом на Кубе.

«Что касается визита президента России на Кубу: приглашение такое поступило, президент его с благодарностью принял. Что касается сроков — это будет зависеть от графика президента РФ и сроков согласования с кубинской стороной. Такие вопросы решаются по дипломатическим каналам»,— сказала госпожа Матвиенко (цитата по «РИА Новости»). Она отметила, что в ходе ее визита состоялись переговоры со всем политическим руководством Кубы. В частности обсуждался российско-кубинский проект по реконструкции железных дорог Кубы.

Напомним, президент Кубы Мигель Диас-Канель в ходе своего визита в октябре 2019 года в Москву пригласил Владимира Путина посетить Гавану, когда это будет возможно. Российский президент пообещал воспользоваться этим приглашением. Самого Мигеля Диас-Канеля ждут в Москве в мае на торжества по случаю Дня Победы.

Подробнее о состоявшейся встречи президентов читайте в материале “Ъ” «Россия и Куба повстречались по-президентски».