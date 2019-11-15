Новым главой Audi назначен Маркус Дуйзманн

Новым главой компании Audi в 2020 году должен стать Маркус Дуйзманн, сообщает немецкий автопроизводитель.

Немецкий специалист в сентябре 2019 года покинет компанию BMW и после нескольких месяцев отпуска вернется к работе в автобизнесе. 50-летний топ-менеджер возглавит Audi с 1 апреля 2020 года.

Напомним, с 2018 года руководителем Audi является Брэм Шот. После прихода в компанию господина Дуйзманна голландский специалист должен перейти на другую должность в рамках Volkswagen Group.