Ферстаппен из Red Bull выиграл квалификацию Гран-при Бразилии «Формулы-1»

Голландский пилот Макс Ферстаппен из команды Red Bull выиграл квалификацию 20-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Бразилии. Он показал время 1 минута 07,508 секунды. Вторым стал немецкий гонщик Себастьян Феттель из команды Ferrari (+0,123). Третье место занял британец Льюис Хэмилтон из Mercedes (+0,191).

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят стал 16-м (+1,09). Гран-при Бразилии пройдет в воскресенье, 17 ноября.