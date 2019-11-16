Мэрия Краснодара заявила об отсутствии запросов со стороны УФАС по делу о стоимости проезда

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара не получал никаких запросов и других материалов, связанных с расследованием регионального УФАС по делу о якобы имеющем месте сговоре компаний-перевозчиков, синхронно поднявших тариф на проезд в общественном транспорте кубанской столицы в июле этого года.

«Все действия администрации города и департамента в вопросах организации пассажирских перевозок проходили в полном соответствии с действующим законодательством. Со своей стороны готовы предоставить все необходимые материалы, если соответствующий запрос поступит в наш адрес», - сообщили “Ъ-Кубань” в мэрии Краснодара.

Ранее сообщалось, что Краснодарское УФАС по обращению жителей кубанской столицы возбудило антимонопольное дело в отношении городских перевозчиков, в число которых входит и муниципальное трамвайно-троллейбусное управление. В действиях перевозчиков якобы усмотрены признаки картеля, поскольку они, работая на одном рынке, одновременно увеличили и установили на одном уровне тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Речь идет о повышении стоимости проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях Краснодара с 26 рублей до 28 рублей в июле этого года. Это, по мнению УФАС, содержит признаки антиконкурентного соглашения.

Дмитрий Михеенко