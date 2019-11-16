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YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Навального о депутате Госдумы Ремезкове

Видеохостинг YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба политика Алексея Навального о недвижимости депутата Госдумы от «Справедливой России» Александра Ремезкова по жалобе о нарушении конфиденциальности, сообщил «МБХ медиа» координатор штаба Дмитрий Свитнев.

Согласно правилам, после получения жалобы видеохостинг предоставляет пользователю, загрузившему видео, возможность удалить или изменить информацию. По словам господина Свитнева, в штабе не получали никаких требований от YouTube.

«Мы пишем апелляционное письмо в YouTube с просьбой разъяснить причины удаления, где укажем, что все видеофрагменты, связанные с Ремезковым и его родственниками, взяты из открытых источников»,— рассказал Дмитрий Свитнев.

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