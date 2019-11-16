Задержаны участники перестрелки в Якутии, в результате которой погиб человек

Сотрудники правоохранительных органов Якутии задержали четырех предполагаемых участников перестрелки в ресторане поселка Айхал Мирнинского района республики. В результате перестрелки погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщила «РИА Новости» пресс-служба МВД по Якутии.
Для задержания участников перестрелки полицейские выставили посты. В оперативной ориентировке говорилось о вооруженных уроженцах Дагестана Саиде, Шамиле и Магомеде Имагаджиевых.
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