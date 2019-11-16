«Уральские пельмени» обвинили Сергея Нетиевского в новых фактах вывода денег команды

«Уральские пельмени» подали два заявления в полицию Екатеринбурга на бывшего директора Сергея Нетиевского из-за подозрений вывода средств команды. пишет Ura.ru со ссылкой на нового директора Евгения Орлова.

Господин Орлов заявил, что Сергей Нетиевский якобы выплатил своему ИП и родственникам за проведение несуществующих концертов и написание несуществующих сценариев. Ущерб оценивается в 7-8 млн руб. В полиции факт проверки по данным обстоятельствам подтвердили.

Сергей Нетиевский считает, что Евгений Орлов через заявления в полицию пытается надавить на него из-за четырех заявлений, которые экс-директор также подал в полицию. Он просит проверить деятельность Евгения Орлова на предмет вывода активов из компании.

В июле этого года Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск «Уральских пельменей» к Сергею Нетиевскому за неосновательное обогащение. Сумма иска составила более 1 млн руб. Весной 2016 года господин Нетиевский подал иск к «Уральским пельменям» с требованием признать недействительным решения общего собрания о лишении его должности директора. Осенью Арбитражный суд Свердловской области подтвердил незаконность снятия его с должности. В марте 2019 года Сергей Нетиевский подал в суд иск к участникам «Уральских пельменей» на 1 млн руб. судебных расходов. Ранее Вячеслав Мясников, Сергей Ершов и другие участники коллектива пытались взыскать с господина Нетиевского 28,3 млн руб., однако суды трех инстанций их иск отклонили.