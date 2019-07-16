Суд удовлетворил иск «Уральских пельменей» к экс-директору шоу Сергею Нетиевскому

Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск коллектива шоу «Уральские пельмени» к бывшему директору компании Сергею Нетиевскому за неосновательное обогащение. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте суда.

По словам руководителя коллектива Евгения Орлова, сумма иска составила более 1 млн руб. Это второе слушание по факту продажи лицензии на запись концерта «Нам 16 лет — Потому что гладиолус!», права на который господин Нетиевский дважды продал телеканалу СТС. «Деньги, которые Нетиевский выручил со сделки с телеканалом, являются неосновательным обогащением и подлежат распределению между всеми соавторами шоу, включая самого Нетиевского»,— пояснил Евгений Орлов (цитата по ТАСС).

Весной 2016 года господин Нетиевский подал иск к «Уральским пельменям» с требованием признать недействительным решения общего собрания о лишении его должности директора. Осенью Арбитражный суд Свердловской области подтвердил незаконность снятия его с должности. В марте 2019 года Сергей Нетиевский подал в суд иск к участникам «Уральских пельменей» на 1 млн руб. судебных расходов. Ранее Вячеслав Мясников, Сергей Ершов и другие участники коллектива пытались взыскать с господина Нетиевского 28,3 млн руб., однако суды трех инстанций их иск отклонили.