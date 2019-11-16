На Евро-2020 в Петербурге покажут картины из Эрмитажа

Культурную программу, которая будет сопровождать проведение в Петербурге матчей Чемпионата Европы по футболу летом 2020 года, обсудили в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, проходящего в городе с 14 по 16 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Планируется, что для гостей и участников Евро-2020, в частности, подготовят подборку из многочисленных концертов, спектаклей и театрализованных представлений, а также тематических ярмарок и гастрономических фестивалей. При этом со своей уникальной программой, подготовленной специально к футбольному чемпионату, выступит Государственный Эрмитаж, который покажет репродукции хранящихся в фондах музея картин, авторами которых являются представители стран, выходящих непосредственно в этот день на поле.

Напомним, что в Петербурге состоятся три игры группового этапа Евро-2020 и одна встреча 1/4 финала турнира.

В субботу, 16 ноября, на «Газпром Арене» пройдет отборочный матч Евро-2020, в котором встретятся сборные России и Бельгии. Начало этой игры — в 20:00.