Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

Лефортовский суд Москвы в конце октября наложил обеспечительный арест на банковские счета и денежные средства бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже. Всего арестованы средства на сумму 451 млн руб., сообщили ТАСС в суде.

Деньги были изъяты по месту жительства обвиняемой и в арендуемых ею индивидуальных банковских сейфах, уточнила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко. «Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 30 октября 2019 года наложен арест на денежные средства, принадлежащие Цуркан К. А., в размере $6 160 865, €529 155 и 19 млн 625 тыс. руб.»,— рассказала представительница суда.

Госпожа Цуркан находится под арестом с 15 июня 2018 года. Следствие считает, что она передавала разведке Румынии информацию об энергоснабжении Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса. Карина Цуркан вину не признает.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Шпионажу сохранили меру пресечения».