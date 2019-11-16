На границе с Финляндией скопились пробки на несколько часов

В районе пограничных пунктов в Ленобласти утром в субботу, 16 ноября, скопились пробки на несколько часов ожидания. В частности, около 10:00 на МАПП «Брусничное – Нуямаа» в сторону Финляндии для прохождения погранконтроля автомобилистам приходилось ждать не менее трех часов.

По данным портала granitsa-online.com, к полудню дорожная обстановка на выездах из России успокоилась лишь немного: в том же Брусничном в данный момент время ожидания составляет 2 часа 53 минут. В Светогорске и Торфяновке посвободнее — 1 час 30 минут и 1 час 13 минут соответственно.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Финляндии предупредили о возможном увеличении сроков оформления виз к Новому году. Произойти это может из-за традиционно большого наплыва туристов, желающих посетить страну Суоми в праздничные дни.