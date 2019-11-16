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Власти Москвы рассказали, где пойдет Бирюлевская ветка метро

Власти Москвы утвердили предварительную трассировку Бирюлевской линии столичного метрополитена, заявил журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Участок длиной около 20 км будет включать девять станций. Ветка метро пройдет от территории ЗИЛа, через станции «Технопарк» и «Кленовый бульвар», через микрорайон Курьяново, Царицыно, Восточное и Западное Бирюлево.

Как уточнил заммэра, власти допускают, что в будущем продлят Бирюлевскую ветку до Щербинки. Также линию могут продлить от ЗИЛа в центр, но не в ближайшие десять лет. В скором времени итоговый вариант трассировки вынесут на рассмотрение градостроительно-земельной комиссии, после — на публичные слушания, сообщает «РИА Новости».

В мае столичные власти решили, что не будут проводить метро из Москвы в Мытищи, Красногорск и Балашиху. Такой вариант предлагали в Подмосковье для решения транспортных проблем городов, расположенных вдоль МКАД. Против выступил, в частности, Минтранс, прогнозируя, что это приведет к «критической» загрузке подземки.

Подробности — в публикации “Ъ” «Подземка не выйдет за пределы Москвы».

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