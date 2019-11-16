Facebook поможет пользователям расплатиться

Facebook запустил свою платежную систему. Facebook Pay заработала в США на этой неделе. Она позволяет пользователям переводить деньги друг другу, делать покупки в приложениях, а также приобретать билеты. Сейчас она работает только в Америке, но позже станет доступна во всем мире, по крайней мере, так заявляют разработчики. Чем новый сервис Марка Цукерберга отличается от платежных систем других соцсетей? И какие перспективы у Facebook Pay в России? Выясняла Юлия Жданова.

На первый взгляд Facebook Pay — простая и удобная система. Чтобы ей воспользоваться, нужно зайти на свою страницу в соцсети, найти функцию в настройках приложения и выбрать способ оплаты, затем в чате с любым другом нажать кнопку «плюс» внизу окна. После этого можно выбрать сумму трансакции и сделать перевод. Но пользователи нашли в этой в системе несколько недостатков. Например, проблемы возникают при разделении счета между пользователями, написал журналист Бен Паттерсон. Кроме того, по его словам, платежная система, принимает только дебетовые карты — расплатиться кредитной нельзя. Но главный плюс — скорость операций. Платежная система запоминает реквизиты банковских карт, не нужно вводить их повторно или переходить для оплаты на сайты магазинов.

В мессенджере Марка Цукерберга утверждают, что сервис будет абсолютно безопасен. Все данные защитят шифрованием и будут хранить на отдельных серверах. Это важное конкурентное преимущество системы, отметил гендиректор Консалтингово-аналитического союза Артем Генкин: «У Facebook по сравнению с альтернативными платежными инструментами есть дополнительная степень с одной стороны защиты участников трансакций, с другой стороны — еще одна степень проникновения в информацию о персональных данных — это авторизация пользователей сети. Конечно, это повысит безопасность отдельных переводов, степень достоверности сведений о плательщиках».

Facebook Pay сделает соцсеть более востребованной у пользователей за счет новых возможностей, которые, кстати, уже есть у части конкурентов. В первую очередь речь идет о китайском WeChat, поясняет технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков. Пока процентов за операции Facebook Pay не берет, но в теории это очень хороший способ монетизировать свою аудиторию, продолжает эксперт: «Во-первых, это напрямую деньги, то есть проценты с платежей. Во-вторых, это колоссальные объемы данных о пользователях, возможность таргетировать под них рекламу.

Например, если платежная система видит, что человек купил диван, она может дать команду рекламному таргетированию больше этот продукт не предлагать».

Facebook — не единственная соцсеть, которая завела свою платежную систему. Финансовые переводы можно делать, например, через «Одноклассников» и «ВКонтакте». Разработчики VK Pay, судя по всему, конкуренции с компанией Марка Цукерберга не боятся. В отличие от Facebook Pay российский аналог имеет существенные преимущества — позволяет оплачивать мобильную связь и штрафы ГИБДД, отметил директор по финансовым технологиям и платежным сервисам «ВКонтакте» Юрий Иванов. Кроме того, по его мнению, новинка от Facebook доберется до России еще не скоро: «Для того чтобы работать с платежами на территории России, необходимо иметь лицензию кредитной организации или иметь партнера, который будет выступать посредником в таких трансакциях. Даже если он есть, остается большое количество других организационных вопросов, которые нужно решить, чтобы выйти на российский рынок. Есть пример британского финтех-стартапа Revolut с российскими корнями. Они объявили о соответствующем намерении больше года назад и хотели использовать лицензию Киви-банка, но, как мы знаем, этот выход до сих пор не состоялся».

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В Facebook подчеркивают, что новая платежная система не связана с криптовалютой Libra и онлайн-кошельком Calibra. Компания Марка Цукерберга анонсировала новинку летом. Но валюту не одобрили регуляторы в США и Европе. А затем от проекта отказались Visa, Mastercard и PayPal.

В Facebook отмечают: новый сервис базируется на основе «существующей финансовой инфраструктуры и партнерских отношений». Переводы будут обрабатываться системами PayPal и Stripe.