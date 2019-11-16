Путин может посетить Турцию с официальным визитом в начале января

Президент России Владимир Путин может в первую неделю января прибыть в Турцию с официальным визитом, заявил старший помощник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин. В рамках визита запланирована двусторонняя встреча глав государств, сообщает Reuters со ссылкой на турецкий государственный телеканал TRT Haber.

В рамках встречи Путин и Эрдоган могут обсудить строительство газопровода «Турецкий поток», а также детали соглашения между Москвой и Анкарой об отводе курдских Отрядов народной самообороны от границ Турции и Сирии.

13 ноября в Вашингтоне состоялась встреча господина Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой американская сторона пыталась убедить Турцию отказаться от покупки российских ЗРК С-400 в пользу американских Patriot. Однако отказа Турции от поставок С-400 господину Трампу добиться не удалось. При этом господин Эрдоган готов рассмотреть покупку американских Patriot.

Подробнее о переговорах читайте в материале “Ъ” «США и Турция остались друзьями с разногласиями».