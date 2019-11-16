Два человека погибли и 12 пострадали из-за взрыва в Багдаде, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности. Самодельное взрывное устройство сработала на площади Таяран.

Неизвестно, связан ли инцидент с антиправительственными протестами, происходящими на соседней площади Тахрир, сообщает агентство.

Напомним, протесты в Ираке продолжаются с начала октября. Протестующие обвиняют власти в массовой коррупции, низком уровне жизни и тяжелом экономическом положении. Волнения охватили в основном Багдад и южные районы страны. По данным комитета по защите прав человека в иракском парламенте, за все время протестов, приведших к столкновениям с полицией и силами безопасности, во всей стране погибли не менее 319 человек, а около 15 тыс. человек получили ранения. По мнению некоторых наблюдателей, нынешние протесты стали крупнейшими за все время после свержения Саддама Хусейна в 2003 году.

Подробнее о протестах — в публикации “Ъ” «Иран, вон!»