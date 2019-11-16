Результаты Рафаэля Надаля и Новака Джоковича в 2019 году

|Турнир
|Рафаэль Надаль
|Новак Джокович
|Australian Open
|Финал (1200 очков)
|Титул (2000 очков)
|Индиан-Уэллс
|1/2 финала (360 очков)
|1/16 финала (45 очков)
|Майами
|—
|1/8 финала (90 очков)
|Монте-Карло
|1/2 финала (360 очков)
|1/4 финала (180 очков)
|Мадрид
|1/2 финала (360 очков)
|Титул (1000 очков)
|Рим
|Титул (1000 очков)
|Финал (600 очков)
|Roland Garros
|Титул (2000 очков)
|1/2 финала (720 очков)
|Wimbledon
|1/2 финала (720 очков)
|Титул (2000 очков)
|Монреаль
|Титул (1000 очков)
|—
|Цинциннати
|—
|1/2 финала (360 очков)
|US Open
|Титул (2000 очков)
|1/8 финала (180 очков)
|Шанхай
|—
|1/4 финала (180 очков)
|Париж
|1/2 финала (360 очков)
|Титул (1000 очков)
|Категория «500»
|2 турнира (225 очков)
|1 турнир (500 очков)
|Категория «250»
|—
|1 турнир (90 очков)
|Nitto ATP Finals
|Групповой этап (400 очков)*
|Групповой этап (200 очков)
|Всего
|9985 очков
|9145 очков
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