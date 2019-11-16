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Результаты Рафаэля Надаля и Новака Джоковича в 2019 году

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 4
ТурнирРафаэль НадальНовак Джокович
Australian OpenФинал (1200 очков)Титул (2000 очков)
Индиан-Уэллс1/2 финала (360 очков)1/16 финала (45 очков)
Майами1/8 финала (90 очков)
Монте-Карло1/2 финала (360 очков)1/4 финала (180 очков)
Мадрид1/2 финала (360 очков)Титул (1000 очков)
РимТитул (1000 очков)Финал (600 очков)
Roland GarrosТитул (2000 очков)1/2 финала (720 очков)
Wimbledon1/2 финала (720 очков)Титул (2000 очков)
МонреальТитул (1000 очков)
Цинциннати1/2 финала (360 очков)
US OpenТитул (2000 очков)1/8 финала (180 очков)
Шанхай1/4 финала (180 очков)
Париж1/2 финала (360 очков)Титул (1000 очков)
Категория «500»2 турнира (225 очков)1 турнир (500 очков)
Категория «250»1 турнир (90 очков)
Nitto ATP FinalsГрупповой этап (400 очков)*Групповой этап (200 очков)
Всего9985 очков9145 очков

*— на 15 ноября.

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