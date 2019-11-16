Академики взяли бюллетени

Вчера РАН выбрала новых академиков и членов-корреспондентов, перед этим отсеяв сторонников «лженауки» и кандидатов с подозрительными диссертациями. Попутно общее собрание академии высказалось по широкому кругу вопросов: ученые раскритиковали Минобрнауки за регламентацию контактов российских исследователей с иностранцами, а силовые структуры — за «маски-шоу» в научном институте. Кроме того, ряд академиков призвал отклонить идею депутатов об отмене возрастных ограничений для ректоров МГУ и СПбГУ — даже несмотря на то, что эти должности сейчас занимают их коллеги по РАН.

Выборы в РАН в этом году прошли по новой процедуре: кандидатов в академики (328 человек) и члены-корреспонденты (1501) заранее проверили на предмет «нарушений академической этики». Этим занималась комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований. По итогам проверки в конце сентября был опубликован подробный доклад о 56 кандидатах и их нарушениях: «распространении лженаучных идей» (гомеопатии), «плагиате в собственной диссертации», а также причастности к защите чужих подозрительных диссертаций. Комиссия рекомендовала профильным отделениям РАН проявить «нулевую терпимость к плагиату», а кандидатам, упомянутым в докладе, «очистить свою репутацию в обстановке публичной и гласной научной дискуссии». После этого свой доклад представила комиссия по борьбе с лженаукой, которая предложила исключить еще шесть кандидатов.

Доклады бурно обсуждались как внутри РАН, так и вне ее. Ряд СМИ разместили однотипные статьи о том, что члены комиссий связаны с «резидентами Запада» и являются «несистемными оппозиционерами». Тем не менее в отделениях РАН выдвинутые обвинения разобрали по существу, после чего авторы докладов согласились снять часть претензий к ряду ученых.

В итоге отделения РАН не допустили к выборам 52 кандидата, упомянутых комиссией по противодействию фальсификации научных исследований, и четверых — из доклада комиссии по борьбе с лженаукой.

На объявленные 76 мест академиков РАН и 171 место члена-корреспондента выбрали 71 академика и 158 членов-корреспондентов (часть мест оказались не заняты, поскольку был установлен проходной балл — минимум 414 голосов за академика и 942 для членкора). Теперь в состав РАН входят 898 академиков и 1114 членкоров.

Отметим, выборы прошли успешно для нескольких кандидатов, к которым ранее были высказаны претензии двух комиссий. Академиком стал Отари Дидманидзе из РГАУ имени Тимирязева, который, по мнению авторов доклада, участвовал в защите трех диссертаций с признаками плагиата. Наталья Полунина из медуниверситета имени Пирогова, связанная с публикацией статьи с сомнительным авторством, также была избрана в академики. Компанию им составил Дмитрий Пушкарь из Московского государственного медико-стоматологического университета, которого упрекали в причастности к псевдонаучным публикациям о гомеопатических препаратах. Правда, позже комиссия по борьбе с лженаукой уточнила, что претензии относятся «к статье, выполненной в рамках его административных обязанностей, а не научной деятельности». Членом-корреспондентом стала замдиректора по научной работе Научного центра неврологии Маринэ Танашян — авторы доклада признали, что их замечания «относятся к обзорной статье, не отражающей ее основные научные интересы».

Членами РАН стали несколько известных персон, например, ректор Санкт-Петербургского госуниверситета Николай Кропачев, гендиректор Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Зураб Кекелидзе, директор Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина Иван Стилиди, научный руководитель Государственного архива РФ Сергей Мироненко. Академиком в отделении общественных наук стал и президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Отметим, выборы проходили в рамках общего собрания академии, на котором обсуждались проблемы российской науки.

Так, члены академии (более двух тысяч человек) единогласно проголосовали за резолюцию, критикующую жесткие методы следствия при обысках в Физическом институте имени Лебедева РАН. Напомним, обыски прошли в рамках уголовного дела о контрабанде, возбужденного против компании «Триоптикс» — арендатора помещений в ФИАН. «Появление вооруженных людей в ведущем научном институте России нельзя оправдать проведением следственных действий. Такие действия нанесли репутационный ущерб ФИАН, всей российской науке и силовым структурам»,— говорится в резолюции собрания.

Также участники собрания в очередной раз потребовали отменить скандальный приказ Минобрнауки, жестко регламентирующий контакты российских ученых с зарубежными коллегами. Кроме того, академик Борис Кашин предложил коллегам выступить против внесенных недавно в Госдуму законодательных поправок, которые позволят ректорам МГУ и СПбГУ занимать свою должность пожизненно. «Действительно, демократия уменьшена»,— подтвердил президент РАН Александр Сергеев, и предложил подготовить обращение о «несправедливости» такого решения. Ректор МГУ, академик Виктор Садовничий и свежеизбранный академик, ректор СПбГУ Николай Кропачев высказывать свое мнение по этому поводу не стали.

Александр Черных