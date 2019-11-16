Во Франции задержаны два человека, угрожавшие покушением на Макрона

Два человека, угрожавшие совершить покушение на президента Франции Эмманюэля Макрона, задержаны, сообщило агенство AFP со ссылкой на судебный источник. Они были предстали перед судом по делам о терроризме.

Отмечается, что подозреваемые 30 и 45 лет по делу угроз ультраправых в ноябре прошлого года.

В июле 2017 года французская прокуратура предъявила обвинение в уголовном сговоре и связях с террористическими организациями 23-летнему мужчине, который ранее угрожал убить президента Франции. Мужчина признался, что собирался совершить покушение на господина Макрона во время празднования Дня взятия Бастилии. Во время ареста мужчина угрожал сотрудникам правоохранительных органов кухонным ножом.