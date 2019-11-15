«РИА Новости»: три компании подали заявки на участие в торгах по продаже контрольного пакета «Трансконтейнера»

На участие в аукционе по продаже 50% плюс две акции «Трансконтейнера», принадлежащих РЖД, подали три компании, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источники. Отмечается, что они уже внесли задатки.

«Три участника подали, задатки внесли»,— сказал один из источников. Другой источник отметил, что среди подавших заявку есть группа компаний «Дело». Позже пресс-служба группы подтвердила эту информацию. Один из источников заявил, что с точки зрения названий компаний, подавших заявки на участие в аукционе, «сюрпризов нет».

Напомним, в апреле 2019 года правительство России определило правила продажи «Трансконтейнера». Открытый аукцион назначен на 27 ноября. Стартовая цена пакета — 36,2 млрд руб. По итогам первого полугодия 2019 года компания входит в десятку крупнейших железнодорожных операторов России.

Как взлет котировок оператора прошел мимо приватизации — в материале “Ъ” «Покупателю "Трансконтейнера" биржа не помешает».