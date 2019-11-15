«Аэрофлот» в нынешнем году вдвое уменьшил расходы на PR

В 2019 году авиакомпания «Аэрофлот» в два раза сократила расходы на PR, подсчитал The Bell, изучив данные госзакупок. Это также подтвердил источник, знакомый с ситуацией в компании.

«Аэрофлот» выделил на продвижение в СМИ и соцсетях за девять месяцев 2019 года более 490 млн руб (на продвижение в российских соцсетях за восемь месяцев ушло 33 млн руб.). В 2018 году за тот же период было потрачено 921 млн руб. Всего за прошлый год компания потратила на эти цели 1,46 млрд руб.

Издание отмечает, что выручка «Аэрофлота» за девять месяцев текущего года составила 422 млрд руб (+11%), однако чистая прибыль упала в 2,2 раза — до 7,25 млрд руб.

Представитель «Аэрофлота» отказался комментировать эту информацию. По словам источника, сокращение расходов связано с ухудшением ситуации на рынке. В частности, на него оказал влияние «беспрецедентный рост стоимости топлива — на 36% только в 2018 году». Компании пришлось запустить программу оптимизации и заморозить часть проектов.

Напомним, недавно компания «Аэрофлот» оказалась в центре скандала. Одного из пассажиров исключили из программы лояльности за то, что он провез в самолете слишком толстого кота. Инцидент произошел перед рейсом Москва—Владивосток в аэропорту Шереметьево. Мужчина сообщил, что вес его кота был на 2 кг больше положенного, и ему не разрешили взять питомца на борт, предложив сдать в багаж. Владелец животного решил подменить кота при регистрации и в итоге обманом пронес его в самолет. «Аэрофлот» расценил этот поступок как грубое нарушение.

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