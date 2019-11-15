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Глава Росстата заявил об острой нехватке кадров

Росстату нужны специалисты по работе с данными, заявил руководитель Росстата Павел Малков. По его словам, спрос на таких работников вырос недавно, и университеты еще не успели выпустить нужное количество профессионалов.

«Мы остро нуждаемся в новых сотрудниках — специалистах по работе с данными, тех, кто эти данные умеет найти и анализировать»,— сказал господин Малков на международной конференции «Цифровая повестка для статистики: оперативность, качество и открытость» (цитата по РБК).

Чтобы решить проблему нехватки кадров, Росстат сотрудничает с некоторыми вузами, в частности, с РЭУ имени Плеханова, сообщил Павел Малков. Он отметил, что сейчас в университетах открываются новые кафедры, разрабатывается карта сотрудничества.

Напомним, в июле на сайте Росстата досрочно появилась информация по инфляции, на что обратил внимание министр экономики Максим Орешкин. После скандала свой пост покинул глава межрегионального центра Росстата Евгений Сычев.

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