Динамика цен на первичную недвижимость в крупнейших городах России

Город Средняя стоимость 1 кв. м в ноябре 2018 года Средняя стоимость 1 кв. м в октябре 2019 года Средняя стоимость 1 кв. м в ноябре 2019 года Изменение цены за месяц Изменение цены за год Уфа 64662 70192 69478 -1,02% 7,40% Волгоград 45475 47523 48134 1,29% 5,80% Воронеж 46051 50227 51684 2,90% 12,30% Краснодар 46918 54303 54304 0,00% 15,70% Красноярск 52904 56739 56873 0,24% 7,50% Москва 210672 246722 246073 -0,26% 16,80% Нижний Новгород 66743 74586 75651 1,43% 13,30% Новосибирск 59838 69096 68839 -0,37% 15% Омск 45176 46251 45867 -0,83% 1,50% Пермь 56368 63796 63165 -0,99% 12% Ростов-на-Дону 53365 53473 53844 0,69% 0,90% Самара 52257 55182 55346 0,30% 5,90% Санкт-Петербург 116215 128328 130565 1,74% 12,30% Саратов 32906 34548 34682 0,39% 5,40% Екатеринбург 69746 72299 73180 1,22% 4,90% Казань 75612 82454 83831 1,67% 10,90% Тюмень 57684 63705 65396 2,65% 13,40% Челябинск 38664 40969 41356 0,94% 7%