Динамика цен на первичную недвижимость в крупнейших городах России

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|Город
|Средняя стоимость 1 кв. м в ноябре 2018 года
|Средняя стоимость 1 кв. м в октябре 2019 года
|Средняя стоимость 1 кв. м в ноябре 2019 года
|Изменение цены за месяц
|Изменение цены за год
|Уфа
|64662
|70192
|69478
|-1,02%
|7,40%
|Волгоград
|45475
|47523
|48134
|1,29%
|5,80%
|Воронеж
|46051
|50227
|51684
|2,90%
|12,30%
|Краснодар
|46918
|54303
|54304
|0,00%
|15,70%
|Красноярск
|52904
|56739
|56873
|0,24%
|7,50%
|Москва
|210672
|246722
|246073
|-0,26%
|16,80%
|Нижний Новгород
|66743
|74586
|75651
|1,43%
|13,30%
|Новосибирск
|59838
|69096
|68839
|-0,37%
|15%
|Омск
|45176
|46251
|45867
|-0,83%
|1,50%
|Пермь
|56368
|63796
|63165
|-0,99%
|12%
|Ростов-на-Дону
|53365
|53473
|53844
|0,69%
|0,90%
|Самара
|52257
|55182
|55346
|0,30%
|5,90%
|Санкт-Петербург
|116215
|128328
|130565
|1,74%
|12,30%
|Саратов
|32906
|34548
|34682
|0,39%
|5,40%
|Екатеринбург
|69746
|72299
|73180
|1,22%
|4,90%
|Казань
|75612
|82454
|83831
|1,67%
|10,90%
|Тюмень
|57684
|63705
|65396
|2,65%
|13,40%
|Челябинск
|38664
|40969
|41356
|0,94%
|7%