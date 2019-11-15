На Кубани создана рабочая группа по контролю капстроительства в лесном фонде

В Краснодарском крае создали рабочую группу по контролю за капитальным строительством на землях лесного фонда. Этому предшествовала констатация множественных нарушений, когда на охраняемых арендованных участках появляются, вопреки действующему законодательству, капитальные строения.

Как сообщили в краевой администрации, уже проинспектированы Туапсинский и Новороссийский районы, а также Анапа и Геленджик. Сформирован перечень объектов, которые будут подвергнуты тщательной проверке на соответствие лесному законодательству. Будут проведены рейды, по результатам которых примут соответствующие меры.

По словам вице-губернатора Кубани Сергея Болдина, министерство природных ресурсов Краснодарского края совместно с организацией «Комитет по лесу» должны будут установить какие права зарегистрированы в отношении земельных участков, на которых расположены объекты. Также в планах выяснить, как выполняются условия договоров аренды. После будет проведена досудебно-претензионная работа и к нарушителям примут соответствующие меры административного воздействия. В случае их отказа выполнять предъявляемые требования, вопрос будет решаться в судебном порядке.

Отметим, что с 2016 года на Кубани выявлено 170 фактов возведения объектов с признаками капитального строения в лесном фонде, но только по 55 из них поданы исковые заявления в суд. Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в начале этой недели подверг резкой критике мэра Геленджика Алексея Богодистова за непринятие мер по предотвращению застройки на землях лесного фонда курорта. В частности, глава региона привел в пример факт того, что арендатор «Изумрудного берега» возвел на территории трехэтажные домики с фундаментом, а другой арендатор рекреационных земель в Геленджике установил бетонные конструкции для мостов.

Дмитрий Михеенко