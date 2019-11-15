Фигурантку «дела сайентологов» выпустили из СИЗО вслед за лидером организации

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении представителя «Сайентологической церкви Петербурга» Анастасии Терентьевой, обвиняемой по ч.1 ст.282.1 (организация экстремистского сообщества), п.в ч.2 ст.282 (возбуждение ненависти либо вражды) и пп.а,б ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Суд следствию отказал, избрав Терентьевой меру в виде запрета определенных действий, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в пятницу, 15 ноября, из СИЗО также был отпущен лидер организации Иван Мацицкому. Ему следствие просило продлить срок заключения под стражей до 19 февраля 2020.

Напомним, что Терентьеву, Мацицкого и еще троих сайентологов обвиняют в том, что они под видом религиозной деятельности занимались предпринимательством. По версии следствия, за четыре года — с 2012 по 2016 — они заработали более 417 млн рублей.