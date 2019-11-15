Лидера «Сайентологической церкви Петербурга» выпустили из СИЗО

Петербургский городской суд отказал следствию в продлении ареста лидеру «Сайентологической церкви Петербурга» Ивану Мацицкому. Обвиняемый в организации экстремистского сообщества выпущен из-под стражи. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

При этом следствие просило продлить ему срок заключения под стражей до 19 февраля 2020.

Кроме организации экстремистского сообщества Мацицкого обвиняют в незаконном предпринимательстве.

Напомним, что пятерых сайентологов обвиняют в том, что они под видом религиозной деятельности занимались предпринимательством. По версии следствия, за четыре года — с 2012 по 2016 — они заработали более 417 млн рублей.