Три минуты обновили рекорд

В Сиднее завершился самый длинный в мире перелет без пересадок. Собственный рекорд побила австралийская авиакомпания Qantas. Рейс из Лондона длился 19 часов 19 минут. В конце октября эта же компания совершила перелет в Сидней из Нью-Йорка — он длился на 3 минуты меньше. Экипаж Boeing 787-9 Dreamliner вылетел из аэропорта Хитроу в 6 утра в четверг. Во время полета судно пересекло воздушное пространство десяти стран.

Причем за один раз компания побила сразу два рекорда — отметил журналист CNN Ричард Квест: «Итак, похоже, мы сделали это — самый долгий перелет в мире. По времени он занял 19 часов 19 минут. А еще мы побили рекорд по расстоянию, мы пролетели больше 10 тыс. миль. Два рекорда за один полет!»

Во время полета пассажиры дважды встретили рассвет. При этом после посадки у лайнера еще осталось около 6 тонн топлива — его хватило бы еще почти на 2 часа полета. Это был второй из трех запланированных компанией Qantas исследовательских рейсов.

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Во время полета пассажиры вместе делали зарядку в проходах, также для них приготовили специальное меню. Один из пассажиров Энди Чевис поделился своими впечатлениями: «Я чувствую себя потрясающе. Обычно в самолете мне намного хуже. Я долго привыкаю к смене часовых поясов, а еще постоянно думаю о пересадке на следующий рейс. Теперь мне лучше. Часовой пояс меняется лишь раз, мне не нужно никуда пересаживаться. Вообще, я большой фанат происходящего».

Boeing 787-9 вмещает около 300 человек. Но во время перелета на борту были только 50 пассажиров, включая четырех пилотов. С полной загрузкой выполнить рейс из Лондона в Сидней без дозаправки было бы невозможно.

Qantas работает над тем, чтобы сделать лайнеры более комфортными для таких долгих рейсов, рассказал исполнительный директор авиакомпании Алан Джойс: «Мы стремимся увеличить расстояние между креслами в эконом-классе, чтобы у людей в салоне было больше пространства. Скоро мы сделаем это для длительных перелетов, например, как из Лондона в Сидней и из Сиднея в Нью-Йорк.

Наша цель — повысить комфорт на ультрадальних полетах.

Эконом-класс на рейсе из Перта в Лондон — самый удобный из всех бюджетных вариантов на наших самолетах — так говорят наши пассажиры. Мы хотим использовать этот опыт и для рейсов большей дальности. И учитывая наши уникальные разработки, мы точно этого достигнем».

Следующий и последний экспериментальный рейс авиакомпания проведет в декабре: самолет проследует из Сиднея в Нью-Йорк. Во время таких перелетов компания изучает, как долгое нахождение в воздухе и смена часовых поясов влияют на организм пассажиров.

Анна Никитина