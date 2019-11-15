Координатора белгородского штаба Навального арестовали на семь суток после съемок в Крыму

Глава белгородского штаба Алексея Навального Максим Климов получил семь суток административного ареста за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ) в Евпатории, рассказала “Ъ” сотрудник штаба Татьяна Сизова. По ее словам, Максима Климова вместе с оператором Александром Даниловым задержали вчера на берегу моря, когда они снимали материал для расследования.

«Они сидели в машине и запускали квадрокоптер. Кто-то вызвал полицию, которая стала требовать документы, начался обыск. Сотрудники пытались заставить Максима вывернуть рюкзак, он отказался, его положили лицом на землю, затем обоих увезли в отделение»,— пояснила госпожа Сизова. По ее словам, на оператора был составлен протокол, после чего его отпустили без документального подтверждения задержания.

Максим Климов провел в отделении всю ночь, сегодня стало известно о его аресте. Какой суд накладывал арест, сотрудница штаба уточнить не смогла. В пресс-службе МВД по Республике Крым отказались от комментариев.

Андрей Прах, Воронеж