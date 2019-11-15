Третий кассационный суд ограничил скамью журналистов

Третий кассационный суд общей юрисдикции опубликовал положение о порядке взаимодействия со средствами массовой информации. Документ содержал немало противоречий с законодательством: от журналистов требовали аккредитации для работы в суде и разрешение судьи на проведение аудиозаписи. Сегодня в суде заявили, что документ оказался на сайте из-за «несогласованной работы структурных подразделений». Вскоре журналистам обещают представить новый «локальный нормативно-правовой акт», который будет соответствовать законам.

Начавший свою работу в Санкт-Петербурге после судебной реформы в октябре Третий кассационный суд общей юрисдикции опубликовал на своем сайте положение о порядке взаимодействия с редакциями средств массовой информации, утвержденный постановлением президиума суда в конце октября. В нем указывалось, что взаимодействие суда с редакциями СМИ «осуществляется на условии их аккредитации при суде». Заявку на нее обещают рассматривать за семь рабочих дней, а пропускать представителей СМИ в здание суда — по карточке разовой аккредитации. Даже при ее наличии журналисты были бы обязаны информировать пресс-секретаря суда Юлию Прудникову «о своем прибытии не позднее двух дней до даты интересующего их информационного события в устной форме». Аудиозапись журналистам также предлагали проводить с разрешения председательствующего судьи.

И в Административном, и в Уголовном, и в Гражданском процессуальных кодексах указывается: разрешение на аудиофиксацию слушатели получать не обязаны.

Все заявки на аккредитацию, согласно опубликованному положению, должны были заверяться гербовой печатью. При этом в законе «О государственном гербе Российской Федерации» говорится, что изображение герба РФ или главной фигуры двуглавого орла может помещаться на печатях органов государственной власти, организаций и учреждений, наделенных отдельными государственно-властными полномочиями, а также органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Верховный суд (ВС) в 2012 году высказывал свою позицию о необходимости аккредитации журналистов при суде, признав ее наличие нелегитимной. «Учитывая, что присутствие журналистов в открытом судебном заседании в целях получения сведений по делу является законным способом поиска и получения информации, а также что при осуществлении профессиональной деятельности журналист выполняет общественный долг, не допускается чинение препятствий и отказ им в доступе в зал судебного заседания по мотиву профессиональной принадлежности по причине отсутствия аккредитации и (или) по иным основаниям, не предусмотренным законом»,— говорится в п. 4 постановления пленума ВС №35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов» от 13 декабря 2012 года.

После нескольких публикаций в СМИ о незаконности положения документ пропал с сайта Третьего кассационного суда общей юрисдикции, однако его скрин есть в распоряжении “Ъ” (.png).

В пресс-службе суда заявили, что «опубликованный документ президиумом суда не утверждался» (хотя это прямо указывалось при его публикации), а с сайта положение удалили, поскольку оно содержало недостоверную информацию.

В сообщении суда утверждается, что инцидент произошел «в результате несогласованности в работе структурных подразделений», а другой «локальный нормативно-правовой акт по регламентированию организации работы суда со средствами массовой информации находится на стадии обсуждения и согласования, после чего будет передан на рассмотрение президиума суда». Он, говорят в пресс-службе, разрабатывается с учетом всех требований законодательства.

Третий кассационный суд общей юрисдикции начал свою работу 1 октября: он был создан в рамках реформы судопроизводства для обеспечения большей независимости и разгрузки судов. Третий кассационный суд пересматривает судебные акты, принятые судами 11 субъектов, исходя из их территориальной подсудности. Среди них Санкт-Петербург, Ленобласть, Мурманская, Псковская, Калининградская и другие области. Председателем суда был назначен Василий Волошин. До этого он был председателем Московского областного суда.

Марина Царева, Санкт-Петербург