Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

По состоянию на 12:00 пятницы, 15 ноября, в Краснодарском крае действует девять очагов природных пожаров, три из которых локализованы. Леса горят на территории Сочи, а также Туапсинского, Северского и Мостовского районов, сообщили в ГУ МЧС по региону.

14 ноября в крае было ликвидировано семь очагов природных пожаров, локализовано - три. К ликвидации возгораний привлечено 83 человека и 23 единицы техники. В частности, в Сочи организована работа вертолета Ми-8 с ВСУ-5 авиации МЧС России, в течение четверга было произведено 15 сбросов на места горения, вследствие чего удалось прекратить распространения пожара в сторону Наджиги. 15 ноября спланирована работа авиации до полной ликвидации этого пожара. На текущий момент уже произведено 10 сбросов воды.

В районе поселка Планческая Щель в Северском районе, где ранее был зафиксирован самый обширный лесной пожар, продолжают нести круглосуточные дежурства мобильные группы на квадроциклах и две автоцистерны с пожарными расчетами для оперативного реагирования. С воздуха осуществляется мониторинг беспилотником.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился поставить посты на въездах в лесную местность, чтобы предотвратить новые возгорания, вызванные человеческим фактором.

Дмитрий Михеенко