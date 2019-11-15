В субботу сборная России встретится с командой Бельгии в рамках квалификации Чемпионата Европы по футболу. Матч пройдет в Санкт-Петербурге. Спортивный обозреватель “Ъ FM” обсудил прогнозы на исходы матчей отборочного тура Евро-2020 с заместителем генерального директора по трейдингу букмекерской компании «Лига ставок» Максимом Афанасьевым.

— Встреча отборочного турнира Евро-2020 — Россия — Бельгия, резонансный матч, все билеты проданы. Я, честно говоря, признаюсь, не ожидал такого ажиотажа вокруг матча — все-таки наша команда себе выход обеспечила. Есть ли шансы? Как болельщику мне кажется, что шансы есть. Если же я смотрю на это как спортивный обозреватель, то, мне кажется, шансы нулевые. Совершенно другие цифры у букмекеров. Какие расклады? Много ли людей делают ставки? Какие коэффициенты на матч Россия — Бельгия?

— Конечно, матч непростой для нашей сборной — все-таки мы встречаемся с лидером по версии FIFA, с командой, которая обыгрывала нас. И последнее поражение нашей сборной было именно от бельгийцев. Поэтому, несмотря на то, что бельгийцы играют на выезде, они являются фаворитами в этом матче. Коэффициент на победу сборной Бельгии — 1,95, а коэффициент на победу сборной России практически в два раза выше — 3,7 на данный момент. Такой же коэффициент на ничейный результат. Это говорит о том, что шансы России в два раза меньше в этом матче. Но все-таки матч домашний, сборная показывает хорошие результаты — мы видим много побед. Поэтому я бы не сказал, что так уж плохи шансы нашей сборной.

Если смотреть на то, как сделают ставки наши клиенты, то 31% верят в успех сборной, 60% верят в победу сборной Бельгии, 9% предполагают ничейный результат. Если посмотреть непосредственно на ставки, то самая крупная ставка на победу сборной России сделана клиентом «Лига ставок» из Тулы — 50 тыс. руб., а на победу сборной Бельгии самая крупная ставка — 200 тыс. руб. от клиента из Москвы. А если смотреть на матч целиком, то самая крупная ставка сделана на то, что в матче будет забито не менее двух голов, сумма ставки внушительная — 1 млн руб. от клиента из Уфы.

— Если бы вот я давал совет, какую ставку сделать, то, конечно, посоветовал бы поставить на Бельгию — очень высокий коэффициент, на мой взгляд, и это реальная совершенно история. Будем, конечно, верить в победу сборной России. Но, честно говоря, вот как болельщик — верю, а вот как человеку, который долгое время следит за футболом и знает состав сборной Бельгии, верить в это очень трудно. Кроме матча Россия — Бельгия, хочется обсудить еще и матч с Сан-Марино, который будет на следующей неделе во вторник. Есть хоть один человек, который верит в Сан-Марино?

— Да, есть клиенты, которые поставили на победу Сан-Марино, но их, конечно же, совсем немного. 76% клиентов поставили на победу сборной России, 24% — на ничейный результат, и всего лишь 1% ставок приходится на победу сборной Сан-Марино. Самая крупная ставка — 1,5 тыс. руб. Немного, но все равно есть клиенты, которые верят в сенсацию. Коэффициент 50 на победу сборной Сан-Марино. Надеюсь, конечно, что сенсации не будет, но такой исход возможен.

— На разогреве у России и Бельгии — матч Румыния – Швеция. Там бой за второе место, реальный бой за Евро. Кто фаворит?

— Нет явного фаворита в этой встрече. Если номинально пытаться сравнить по силам, шведы немного лучше румынов, но они играют на выезде, поэтому в целом можно говорить, что шансы равные. Коэффициент на победу Швеции — 2,4, коэффициент на победу Румынии — 3,05. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,25. Больше ставят на шведов — почти 56% ставок приходится на победу этой сборной, 23% приходится на победу Румынии, оставшиеся 22% приходятся на ничейный результат в этой встрече. Сложно предсказать победителя, я обычно предлагаю в таких матчах ставить и смотреть на количество голов. Я думаю, что их будет немало. Коэффициент на то, что в матче будет забито более двух голов — 1,65, а на то, что будет забито три и более — 2,2. Вот это, наверное, вариант, который мне лично нравится.

— Еще один матч, на который я хотел бы обратить внимание — Сербия — Украина. Да, Украина уже обеспечила себе право на выход, но там очень хороший коэффициент на Украину. Понятно, что сербы, наверное, в этой ситуации фавориты — они будут биться за выход на Евро. Но здесь получается замечательный экспресс: если сборная Бельгии, например, обыграет сборную России, Украина обыграет Сербию, а потом сборная России обыграет Сан-Марино во вторник с разницей в три или более мячей, то можно на один вложенный рубль получить десять.

— Матчи сборных всегда интересны тем, что достаточно большое расслоение между командами. Сильные команды встречаются со слабыми. Как правило, немного сенсаций и, наоборот, много забитых голов мы наблюдаем. Если посмотреть отдельно такие встречи, как, например, Норвегия — Фарерские острова, Финляндия — Лихтенштейн, Дания — Гибралтар, Испания — Мальта, в отдельности победы сборных, известных и крупных, идут с маленькими коэффициентами — 1,5, 1,1… Но если собрать это все в экспресс, то получаются довольно-таки неплохие коэффициенты можно. Могу привести пример интересной ставки одного из наших клиентов: 1 млн руб. он поставил на комбинацию — победа Португалии над Литвой, которая накануне состоялась, и в ближайших матчах это победа Финляндии над Лихтенштейном, Швейцарии над Грузией и Германии над Белоруссией. Вот такой экспресс дает коэффициент 1,3: поставленный 1 млн руб. может превратиться в 1,3 млн руб. Именно на такие экспрессы я бы рекомендовал обратить внимание в матчах сборных.