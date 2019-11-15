Производство по делу об отзыве лицензии у Аннинского спиртзавода приостановлено

Арбитражный суд Воронежской области приостановил производство по иску Росалкогольрегулирования к ООО «Аннинский спиртзавод» об аннулировании лицензии на производство этилового спирта. Производство по делу приостановлено до вступления в силу решения по другому делу — по иску спиртзавода к регулятору об оспаривании постановления по делу об административном правонарушении, на основании которого Росалкогольрегулирование хочет аннулировать лицензию. Следующее заседание по второму делу назначено на 26 ноября.

Росалкогольрегулирование настаивает, что на предприятии было выявлено «производство и оборот этилового спирта, информация о которых не зафиксирована в установленном порядке в единой государственной автоматизированной информационной системе». По словам источника “Ъ-Черноземье”, близкого к региональной власти, предприятие не работает уже около года и облправительство ищет способы возобновления его деятельности. Собеседник “Ъ-Черноземье“ сомневается, что завод мог не подавать данные в ЕГАИС: «Учет происходит неоднократно: сначала при производстве, потом при регистрации продукции потребителем — ликеро-водочным заводом, а затем при уплате спиртзаводом налогов с отгруженного спирта». По его словам, речь в споре идет о «крайне малом» объеме в сравнении с годовой мощностью предприятия, которая достигает 1,5 млн дал спирта. На спиртзаводе ситуацию публично не комментировали.

Подробнее о споре — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин