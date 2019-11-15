Зарплаты учителей, врачей, соцработников и работников культуры вырастут на 5,6%

С 1 января 2020 года предусмотрено повышение заработной платы специалистов тех профессий, которые упоминаются в майских указах президента 2012 года. Рост составит 5,6%, рассказал вице-губернатор Кубани Игорь Галась. На эти цели в краевом бюджете дополнительно заложено 4,5 млрд руб.

В среднем же зарплаты работников бюджетной сферы будут проиндексированы на 3,8%. «Это несколько выше, чем планируется в федеральном бюджете. Там индексация зарплат будет осуществляться на уровень инфляции, который по прогнозу составит 3%», - заявил господин Галась.

Как сообщал ранее ”Ъ-Кубань“, изначально в проекте краевого бюджета-2020 доходы составляли 267 млрд руб., расходы — 276 млрд руб., дефицит — 9,1 млрд руб. Однако недавно стало известно, что дополнительно краю распределено 17,5 млрд руб. трансфертов из федерального центра и, соответственно, доходная и расходная части увеличились, однако дефицит остается на прежнем уровне. Проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов направлен в региональный парламент, публичные слушания по основному финансовому закону назначены на 25 ноября.

Андрей Ульченко