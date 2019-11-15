Кубань может привлечь 56 млрд рублей коммерческих кредитов за три года

В проекте бюджета края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрено привлечение 56 млрд руб. коммерческих кредитов, информация размещена на сайте регионального минфина. В частности в будущем году планируется занять 16 млрд руб., в 2021 году — 18 млрд руб., в 2022 году — 22 млрд руб. Однако, как отметил вице-губернатор Кубани Игорь Галась, скорее всего размер кредитов будет существенно ниже.

«Возможно, Краснодарский край не будет занимать такую сумму в коммерческих банках, думаю, что займы окажутся в два раза ниже. Снижение государственного долга и его обнуление — это не самоцель. Главное, чтобы заемные средства привлекались на строительство объектов и развитие экономики»,- рассказал господин Галась.

По данным регионального минфина, государственный долг края по итогам 2019 года снизится на 40 млрд руб. и будет составлять около 99 млрд руб. Из них 60 млрд руб. — бюджетные кредиты. Около 40 млрд рублей остается коммерческого долга, из которых 30 млрд руб. - это долг по облигациям, около 5 млрд руб. - задолженность перед кредитными учреждениями и 5 млрд руб. - гарантийные обязательства.

Изначально в проекте краевого бюджета-2020 доходы составляли 267 млрд руб., расходы — 276 млрд руб., дефицит — 9,1 млрд руб. Однако недавно стало известно, что дополнительно краю распределено 17,5 млрд руб. трансфертов из федерального центра и, соответственно, доходная и расходная части увеличились, однако дефицит остается на прежнем уровне. Проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов направлен в региональный парламент, публичные слушания по основному финансовому закону назначены на 25 ноября.

Андрей Ульченко