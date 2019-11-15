МРСК Урала планирует за два года создать сеть заправок для электрокаров

В ближайшие два года «МРСК Урала» планирует построить развитую сеть заправочных станций для электромобилей в городах-милионниках. Об этом в интервью «Ъ-Урал» рассказал генеральный директор ОАО «МРСК Урала» («Россети Урал») Сергей Дрегваль.

«Мы планируем во всех городах-миллионниках в ближайшие год-два создать более развитую сеть, плюс установить зарядные станции на трассах и в точках, где они будут максимально востребованы. Это инвестиции в будущее», — отметил он.

В этом году компания ввела в эксплуатацию десять зарядных станций для электромобилей в Челябинске. Всего в Челябинской области, где насчитывается 34 электрокара, «МРСК Урала» открыла 13 ЭЗС. «Появятся больше автомобилей — будем еще динамичнее развивать это направление. Но надо понимать, что люди не будут покупать электромобили, если нет нужной инфраструктуры. Поэтому наша задача создать ее в удобных для потребителей точках», - пояснил господин Дрегваль.

Эта работа ведется в рамках программы цифровой трансформации, на которую компания до 2030года планирует направить более 54 млрд рублей. «Эти средства пойдут именно на внедрение передовых цифровых технологий. Финансирование будет происходить как из собственных, так и заемных средств. Некоторые вещи в рамках программы персонал компании начал выполнять еще в прошлом году», — рассказал Сергей Дрегваль.