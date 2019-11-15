В Сочи построят первый в России отель Movenpick

На курорте «Красная Поляна» в Сочи откроются три новых отеля — Movenpick, Novotel, ibis Styles. Отели сети Movenpick до этого в России не были представлены.
Соглашение об открытии отелей курорт подписал с французским гостиничным оператором Accor. Все отели расположены на уровне «Поляна-960».
Курорт «Красная Поляна» расположен на отрогах Кавказских гор. Accor предлагает опыт размещения в 4900 отелях, курортах и резиденциях в 110 странах.
просмотров: 133917
просмотров: 127282
просмотров: 68626
просмотров: 64366
просмотров: 59754