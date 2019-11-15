Россия зеркально ответит на помилование россиян в Литве

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что РФ примет зеркальные меры в ответ на помилование Литвой граждан РФ Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.

«По моим данным, это зеркальные меры»,— ответил глава СВР на вопрос о возможной реакции Москвы на решение Вильнюса (цитата по «Интерфаксу»).

Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 15 ноября, подписал указ о помиловании Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж в 2017 году. Адвокат одного из россиян Галина Кардановская сообщила, что граждане РФ в ближайшее время будут освобождены из-под стражи. После процедуры их помилования Москва и Вильнюс могут провести обмен гражданами, осужденными за шпионаж. По соглашению, достигнутому странами в октябре, Россия должна помиловать двух находящихся в заключении в РФ граждан Литвы — Евгения Матайтиса и Арстидаса Тамошайтиса. Одновременно с этим Россия также может выдать Литве бывшего норвежского пограничника Фруде Берга.

Подробнее о возможном обмене — в материале “Ъ” «Из любого положения всегда есть выдача».