Липецкий «Лакигрейн» признан банкротом

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом ООО «Лакигрейн» по иску кипрской Chartomena Ltd. и ввел в компании конкурсное производство на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утверждена Наталия Саландаева. Об этом сообщили в суде.

Задолженность «Лакигрейна» перед кипрской компанией в размере 51,2 млн руб. подтверждена решением арбитражного суда Москвы. Процедура наблюдения в отношении липецкой компании была введена 26 июня.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Лакигрейн» зарегистрировано в селе Телепнево Данковского района Липецкой области для выращивания однолетних культур. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Владельцем с 2018 года является директор Ольга Пивцаева, до этого учредителем компании было ООО «Крахмалопродукты», совладельцами которого в 2014-2013 годах были украинские ООО «Уркпроминвест-агро» и ООО «Агроцентр». Украинский телеканал «1+1» называл президента Украины Петра Порошенко бенефициаром этих липецких активов, однако в 2018 году в администрации президента страны эту информацию опровергали.

О том, в каком состоянии находится липецкое производство Roshen Петра Порошенко,— в материале “Ъ-Черноземье” «Фабрика осталась на сладкое».

Олег Мухин