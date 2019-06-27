Липецкое ООО «Лакигрейн» признано банкротом

Арбитражный суд Липецкой области ввел в отношении ООО «Лакигрейн», бенефициаром которого считался бывший президента Украины Петр Порошенко, процедуру наблюдение сроком на пять месяцев, следует и материалов арбитражного суда. Временным управляющим утверждена Наталия Саландаева, член ассоциации "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих". Отчет временного управляющего назначен на 13 ноября 2019 года. С заявлением о банкротстве «ООО «Лакигрейн» в мае 2019 года обратилась кипрская компания Chartomena limited из-за задолженности по договору займа на 51,2 млн руб., подтвержденная решением арбитражного суда Москвы.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Лакигрейн» зарегистрировано в селе Телепнево Данковского района Липецкой области для выращивания однолетних культур с уставным капиталом - 20 тыс. руб. Владельцем с 2018 года является его директор Ольга Пивцаева, до этого учредителем компании было ООО «Крахмалопродукты», совладельцами которого в 2014-2013 годах были украинские ООО «Уркпроминвест-агро» и ООО «Агроцентр». Украинский телеканал «1+1» называл президента Украины Петра Порошенко бенефициаром липецких активов, однако в 2018 году в администрации президента страны эту информацию опровергали.

О том, в каком состоянии находится липецкое производство Roshen, в материале “Ъ-Черноземье” «Фабрика осталась на сладкое».

Ирина Лобанова