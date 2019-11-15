Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие лоты заинтересовали коллекционеров.

Bal Harbor Shops в Майами-Бич — люксовый торговый молл с самыми высокими в США продажами на квадратный метр. Продажи, разумеется, постоянно стимулируют, привлекая клиентов. Так, четыре года назад в первый уикенд ноября решили проводить Collector’s Weekend, то есть — выходные коллекционеров. Рассчитывают, прежде всего, на коллекционеров мужского пола, потому что ассортимент — дорогие машины и мужские часы, хотя есть и женские ювелирные часы — бриллиантовый Graff и Buccellati, в которых бриллианты сочетаются с элементами, покрытыми голубой и зелёной эмалью.

Buccellati можно отнести к часовой экзотике, часы этой итальянской марки, специализирующейся на украшениях и интерьерных объектах из серебра, встретишь не так уж и часто. Экзотикой, по крайней мере, для нашего европейского взгляда, выглядят и часы David Yurman. Американская марка давно делает часы и, надо сказать, среди них есть довольно интересные, но экспортным вариантом они так и не стали.

Традиционные швейцарские марки вроде Audemars Piguet и Chopard на уикенде коллекционеров тоже присутствуют. Часы тут не какие-то специально созданные модели, а просто те, что можно отнести к коллекционным редкостям. Автомобильная часть выглядит более эффектно, хотя бы просто потому, что супер-кары и редкие винтажные автомобили, занявшие большую часть парковки перед моллом, впечатляют больше часов в витринах.

В этом году решили придумать новое развлечение для коллекционеров — кроссовки. Тут, очевидно, расчет на молодых. И в цене — начальная ставка порядка $500, и по системе ставок биться за вожделенные кроссовки можно онлайн, ну и, конечно, в продукте. Среди лотов были совершенно разные марки — от Nike до Balmain. И они собрали толпы не меньше, чем дорогие авто. Так что уже это делает идею с аукционом удавшейся. Все средства, собранные от продажи кроссовок, к слову, пошли на благотворительность.