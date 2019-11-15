«В Izumi можно приходить за песнями-караоке»

Обозреватель ИД “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, как заведение воспроизводит атмосферу страны восходящего солнца.

Новый японский ресторан Izumi примечателен по многим причинам. Во-первых, тем, что кухню его возглавляет Кобаяши Кацухико, который более десяти лет проработал во Франции, потом в течение восьми лет был шеф-кондитером в московском «Недальнем Востоке» у Аркадия Новикова, а три года назад открыл тоже в Москве собственное кафе Corner c авторской японской кухней.

Во-вторых, идейным вдохновителем и одним из совладельцев проекта стал молодой ресторатор Максим Лукьянов, который учился в Японии и влюбился в ее кухню, после чего решил посвятить себя ресторанному бизнесу и два года назад открыл на Бауманской японскую закусочную Nagoya, а теперь — полноценный ресторан, и сделал это с небывалым вдохновением. По его проектам сразу видно, что человек занимается любимым делом и любимой кухней. Ну и, наконец, Izumi — это не только ресторан, но и японский караоке-клуб с крошечными отдельными комнатами, в которых все работающие японцы по пятницам скрываются от посторонних глаз, чтобы вволю попеть и отвести душу.

По совокупности всех этих составляющих проект получился таким эмоциональным и достоверным, что в Izumi можно приходить и за песнями-караоке, и за фирменным биск-раменом от Кобаяши, и на традиционный японский ланч тейшоку, например, с курицей карааге, рисом, мисо-супом, маринованными овощными закусками и чаем геймача, и на настоящие японские моти с фасолевой начинкой, и на чай «Ходзича» из обжаренных листьев бантя. Или на все это вместе с донбури.