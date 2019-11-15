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Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Василий Голубев назначил нового сенатора от Ростовской области

Губернатор Ростовской области назначил нового представителя региона в Совете федерации РФ, сообщает пресс-служба главы области. Им стал Владимир Лакунин.

До назначения господин Лакунин 20 лет возглавлял ОАО «Каменскволокно». Он также является депутатом Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва.

Напомним, его предшественник, вице-спикер Совета Федерации, сенатор от Ростовской области Евгений Бушмин скончался 6 октября в возрасте 61 года. Его полномочия официально были прекращены 6 ноября.

Дарья Голякова


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