СМИ сообщили о расширении антимонопольного расследования США в отношении Google

Начатое в сентябре антимонопольное расследование в США в отношении рекламного бизнеса Google будет расширено, сообщает CNBC. По данным источников телеканала, федеральные власти теперь намерены также проверить бизнес корпорации, связанный с интернет-поисковиком Google и операционной системой Android.

Напомним, что в начале сентября генеральные прокуроры 50 штатов США начали расследование с целью выяснить, не пользуется ли Google своим доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы для незаконного сдерживания роста других компаний и не приводит ли это к повышению цен для потребителей. Теперь генпрокуроры направят в корпорацию запрос на предоставление соответствующих документов о бизнесе, связанном с поисковиком и Android.

Представитель генпрокурора штата Техас, который возглавляет расследование в отношении Google, отказался подтвердить информацию CNBC, заметив, что «факты, установленные в ходе расследования, определяют, куда это расследование движется».

В Google эту информацию также не комментируют.

Кирилл Сарханянц