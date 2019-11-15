В Красноярском крае завели дело о загрязнении реки после прорыва дамбы

Прокуратура Красноярского края инициировала возбуждение уголовного дела из-за загрязнения реки Сисим после прорыва каскада дамб. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

19 октября мощный поток воды разрушил одну за другой пять насыпных дамб. Водой и селевым потоком были смыты вагончики-времянки, в которых отдыхали старатели, а также хозяйственные постройки. Погибли 17 работников прииска ООО «Сисим» (входит в холдинг «Сибзолото»), трое числятся пропавшими без вести. Следственный комитет завел уголовное дело о нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших большие человеческие жертвы (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Проверка прокуратура установила, что бедствие также нанесло вред окружающей среде. «С участием специалистов Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, а также аккредитованной лаборатории на реке Сисим взяты более 20 проб природной воды. По результатам исследований воды установлено наличие в ней значительного количества взвешенных веществ. Вред, причиненный реке Сисим в стоимостном выражении, составил свыше 2 млн руб.»,— сообщили в прокуратуре Красноярского края, добавив, что материалы проверки направили в правоохранительные органы. По факту загрязнения реки возбуждено дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при проведении работ).

О том, как прорыв воды унес жизни старателей, читайте в материале “Ъ” «Дамбы не удержали реку»

Илья Николаев