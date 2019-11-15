Проект рекультивации Шуваловской свалки получил положительное заключение экспертизы

Росприроднадзор утвердил положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту рекультивации свалки в Шуваловской промзоне за кладбищем «Красная Этна», который разработал проектно-изыскательский институт «Гипроводстрой». Вместе с тем поставлен ряд условий для реализации проекта. Как сообщает межрегиональное управление Росприроднадзора, подрядчику необходимо осуществлять экологический контроль хода рекультивации свалки, наблюдать за состоянием воздушной среды на территории свали и на границе с жилой зоной, проводить газохимическую съемку для оценки опасности свалочного грунта и контролировать ситуацию с дренажными водами.

Напомним, площадь свалки составляет около 17,9 га, объем отходов оценивается в 1 млн т., высота слоя мусора достигает 13 см. Проект рекультивации объекта удалось разработать не с первого раза: в 2018 году «Гипроводстрой» представил план по ликвидации свалки, в основе которого лежал метод вывоза мусора на другой полигон. Но положительного заключения экспертизы тогда получить не удалось, контракт расторгли без оплаты. В 2019 году этот же подрядчик вновь выиграл конкурс на разработку проекта. Для прохождения экспертизы его направили в сентябре.

Теперь получение положительного заключения госэкспертизы позволяет проекту претендовать на финансирование – ранее Нижнему Новгороду уже пообещали 300 млн руб. в 2020 году на рекультивацию объекта из бюджета РФ.

Анастасия Еремина