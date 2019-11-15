Дольщикам трех долгостроев Ленобласти выплатят компенсации

Владельцам выкупленных квартир в трех недостроенных жилых комплексах Ленинградской области — ЖК «Морошкино», ЖК «Елки Вилладж» и ЖК «Азбука» — будут выплачены денежные компенсации. Такое решение было принято по итогам заседания наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленобласти. Об этом со ссылкой на вице-губернатора региона Михаила Москвина сообщает АБН.

При этом предполагается, что к декабрю в Ленобласти подготовят еще один перечень проблемных объектов для работы в рамках соглашения с Фондом защиты прав дольщиков, согласно которому будут предоставлены субсидии для завершения нескольких долгостроев.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Ленобласти выделят на достройку объектов незавершенного строительства 2,8 млрд рублей из регионального бюджета.