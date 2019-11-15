Жители трех тюменских деревень получат компенсации из-за гаффской болезни

Компенсация в 10 тыс. руб. предусмотрена для каждого жителя трех деревень Тюменской области, около которых были зафиксированы случаи гаффской болезни. Об этом на официальной странице в Istagram сообщил тюменский губернатор Александр Моор.

«Подписал постановление о выделении в ноябре средств из резервного фонда жителям деревень Ачиры, Иземеть, Ишменева (Тобольский район). Запрет на вылов рыбы из озера Андреевского Тобольского района не должен ухудшить качество жизни граждан», — рассказал он, пояснив, что «продолжает держать на личном контроле ситуацию в деревне Ачиры». Также на очередном заседании оперативного штаба подтвердилась информация о том, что источником гаффской болезни стала рыба из Андреевского озера. Поэтому в регионе продолжает действовать запрет на вылов и реализацию рыбы из водоема. Новых случаев заболеваний не зафиксировали, сообщил господин Моор.

Напомним, в октябре заболевание подтвердили у четырех жителей деревни Ачиры. Всего на вертолете были госпитализированы восемь человек, которые заболели после употребления рыбы из озера Андреевское. В региональном Роспотребнадзоре сообщали, что причиной накопления токсина в рыбе может быть попадание в воду речного и болотного хвоща или сине-зеленых водорослей.

Алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия или гаффская болезнь — острое заболевание, для которого характерны симптомы пищевого отравления. Токсин попадает в организм человека и животных через пищеварительный тракт с зараженной рыбой. Болезнь поражает мышцы и нервную систему. Заболевание оканчивается смертью в 1—2 % случаев.