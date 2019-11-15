Депутат Госдумы пожаловался Владимиру Путину на бездействие властей при оздоровлении Дона

К президенту России Владимиру Путинуобратился депутат Госдумы РФ от Ростовской области Сергей Иванов в связи с бездействием федеральных властей в отношении оздоровления Дона, сообщает его пресс-служба. В письме главе государства парламентарий обращает его внимание на невыполнение правительством России президентского поручения. Еще в 2015 году господин Путин поручил кабмину разработать план мероприятий по оздоровлению Цимлянского водохранилища, реки Дон и его притоков.

«Халатность Правительства в данном вопросе поражает. Если ситуация в 2015 году была просто неблагоприятной, то сейчас она уже стала критической - уровень воды снизился до недопустимых значений, а вода в Дону однозначно относится к категории ''грязная''. А если ещё принять во внимание проблему с водоснабжением на территории Донского края- жители отдалённых районов зачастую недополучают необходимое количество воды и при продолжении такого отношения Правительства России к Дону ситуация может перейти в разряд чрезвычайной уже в самое ближайшее время»,— написал президенту господин Иванов.

Депутат попросил Владимира Путина взять разработку программы на личный контроль.

Напомним, летом ростовские парламентарии обратились к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой разработать государственную программу оздоровления Дона с его притоками и Цимлянским водохранилищем. Депутаты отмечали, что состояние водоемов давно вызывает опасения и решить проблемы на местном уровне уже невозможно, в том числе из-за необходимости большого объема финансовых вложений. Эксперты указывали, что на реализацию аналогичного проекта для Волги, который уже принят и будет действовать до 2024 года, планируется потратить 122 млрд руб.

Дарья Голякова