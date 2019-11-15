«Саратовский институт стекла» погасил долг в 10,1 млн рублей перед сотрудниками

После вмешательства прокуратуры Ленинского района Саратова АО «Саратовский институт стекла» погасил задолженность по заработной плате перед сотрудниками. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Установлено, что задолженность перед 478 сотрудниками предприятия составляет 10,1 млн руб. Она сформировалась за август – первую половину сентября этого года. Руководителю организации внесли представление.

Генеральный директор АО привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 тыс. руб.

Марина Ковалева