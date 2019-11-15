Дело в отношении создателей кооператива «Семейный капитал» возвращено в прокуратуру

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о возврате генеральному прокурору уголовного дела в отношении создателей КПК «Семейный капитал» Игоря Белоусова, Алексея и Галины Васянович, Наталии Верховой. Их обвиняют по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд определил, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований уголовно-процессуального кодекса РФ, сообщает объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

В частности, как отметили в суде, в обвинительном заключении должны быть конкретно указаны обстоятельства совершенного преступления, имеющие значение для дела. При этом допущенные нарушения не могут быть признаны технической ошибкой. Самостоятельное установление судом места и времени получения денежных средств от потерпевших приведет к увеличению объема формулировки предъявленного обвинения, что повлечет за собой нарушение их права на защиту, отметили в суде.

Напомним, что по данным следствия, создатели кооператива «Семейный капитал» под мнимым предлогом выплаты вкладчикам от 18% до 28,9% завладели денежными средствами граждан на сумму около 177,5 млн рублей. Данное уголовное дело расследуется с 2017 года.