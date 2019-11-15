В Ижевске оштрафовали экс-начальника управления образования городской администрации

Бывшего начальника управления образования администрации Ижевска оштрафовали на 10 тыс. руб. за нарушение условий предоставления субсидии предпринимателю. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в 2018 году обозначенное управление нарушило соглашение о предоставлении субсидии на замену оконных блоков, заключенное с МБОУ «Лингвистический лицей №22». Управление перечислило средства значительно позже установленного срока, что привело к образованию просроченной кредиторской задолженности перед предпринимателем, который выполнил работы.

Напомним, что с 2012 года начальником управления образования администрации Ижевска была Светлана Петрова, покинувшая этот пост по собственному желанию 5 сентября 2019 года. Госпожа Петрова возглавит проектный офис по созданию «Школы Будущего», которая в данный момент строится на улице Берша. Исполнять обязанности начальника управления образования будет заместитель Наталья Гвоздкова. Отметим, что в июле 2018 года Светлану Петрову также оштрафовали на 10 тыс. руб. за нарушение муниципального контракта.